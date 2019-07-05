Укравшую 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

В Казани задержали сотрудницу банка, которая украла 20 млн рублей из отделения в Салавате. Женщина пустилась в бега вместе с семьей.

Преступление было совершено в конце мая. Сотрудники службы безопасности обнаружили хищение и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что кассирша вынесла деньги из банка в сумке.

Полицейские пришли к сотруднице домой, но там ее не оказалось. Вместе с мужем и двумя детьми женщина скрылась, сообщили в пресс-службе МВД России.

Ее задержали в Казани, где она снимала квартиру. Местонахождение похищенных денег устанавливается. В отношении воровки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время она находится под арестом.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 04.07.19

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