В Башкирии кассир банка подозревается в хищении 6,5 млн рублей

В Уфе задержали сотрудницу банка, которую подозревают в хищении 6,5 млн рублей. Женщина в течение месяца выносила деньги из кассы.

Недостачу денежных средств обнаружила служба безопасности в ходе ревизии. Отмечается, что кассир вынесла последний миллион накануне начала проверочных мероприятий.

Женщина находится в отделении полиции. По факту присвоения возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД.

Подобная история произошла в конце мая. Сотрудники службы безопасности банка в Башкирии обнаружили хищение 20 млн рублей и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что кассирша вынесла деньги из банка в сумке. Ее задержали в Казани, где она снимала квартиру вместе с семьей. Местонахождение похищенных денег установить не удалось. Сначала супруг обвиняемой заявил, что проиграл украденное в казино, однако позже он отказался от своих слов.

В отношении воровки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время она находится под арестом.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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