Муж кассирши, укравшей 20 млн рублей, проиграл похищенные деньги

Супруг сотрудницы банка, похитившей более 20 млн рублей, признался, что проиграл деньги в азартных играх. Он намерен обратиться к россиянам за помощью, чтобы жену не посадили в тюрьму.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, супруг обвиняемой поедет в Москву, будет участвовать в съемках телевизионной передачи. «Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», – рассказал собеседник агентства.

Преступление было совершено в конце мая. Сотрудники службы безопасности обнаружили хищение 20 млн рублей и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что кассирша вынесла деньги из банка в сумке. Ее задержали в Казани, где она снимала квартиру вместе с семьей. Местонахождение похищенных денег установить не удалось. В отношении воровки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время она находится под арестом.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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