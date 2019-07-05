В Новгородской области глава УГИБДД получил взятку наличными и коньяком

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника УГИБДД УМВД России. Его подозревают во взяточничестве.

Как сообщает областное управление СКР, высокопоставленный сотрудник полиции получил 300 тысяч рублей и бутылку коньяка «ХО Шампань» за то, что на служебной машине сопровождал крупногабаритный груз.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере». «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – говорится в релизе СКР.

Следователи не называют имени подозреваемого, согласно официальным данным начальником Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области является полковник полиции Лонский Владимир Александрович.

Великий Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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