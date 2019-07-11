Подполковник ФСБ фиктивно числился преподавателем в вузе

В Краснодаре арестовали подполковника регионального УФСБ Константина Николинко. Он в течение 8 лет фиктивно занимал должность преподавателя местного филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) и получал зарплату.

Злоупотребления в вузе выявили в ходе расследования о выдаче дипломов за вознаграждение. Руководитель филиала АГУ Лариса Вицюк обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, она организовала преступную группу. Секретари приемной комиссии вуза принимали абитуриентов без экзаменов за плату от 300 тысяч до 360 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Вицюк рассказала следователям, что начальник белореченского отделения ФСБ Константин Николинко в 2011 году заставил ее зачислить его на должность преподавателя университета. Следствие полагает, что за формальную педагогическую деятельность подполковнику заплатили 733 тысячи рублей.

Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военного следствия СКР о заключении Николинко, которому инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ), под стражу. Адвокаты подполковника настаивали на домашнем аресте, однако Северо-Кавказский окружной военный суд отклонил ходатайство защитников.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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