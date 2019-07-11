Экс-замглавы Оренбурга получил 2,5 года «строгача», сдав подельников

Суд вынес приговор бывшему заместителю главы Оренбурга Геннадию Борисову, признав его виновным в особо крупном взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Установлено, что с мая по август 2018 года чиновник, заведуя градостроительством, земельными вопросами и дорожном хозяйством, в несколько приемов лично получил от ген директора компании «УКС-Инвест» взятку в 3,9 млн рублей. За это он обещал бизнесмену общее покровительство и попустительство по службе.

8 августа 2018 года после получения очередного транша чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

На начальном этапе расследования уголовного дела с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое было удовлетворено. Обвиняемый свою вину признал полностью, а заодно изобличил подельников – чиновников из администрации Оренбурга.

В связи с этим «уголовка» в отношении обвиняемого была выделена в отдельное производство и рассмотрено судом. Борисову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, сроком на 3 года.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Оренбурга Евгения Арапова продолжается.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 11.07.19

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