Террористическую ячейку выявили в Ростовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и ликвидировали в Ростовской области террористическую группировку. Боевики готовили нападения на полицейских.

У хутора Глинки силовики попытались остановить автомобиль, в котором, предположительно, находился главарь группы, относящейся к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В ответ боевик открыл огонь из автомата, затем в машине взорвалась бомба. Главарь банды погиб на месте, передает РИА «Новости».

Кроме того, в Ростове-на-Дону задержали еще двух членов террористической группы. В ходе обысков у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Установлено, что боевики готовили теракты и нападения на полицейских.

На след подозреваемых спецслужбы вышли после ликвидации в апреле прошлого года еще одной «ростовской» террористической ячейки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Приготовление к террористическому акту».

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.07.19

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