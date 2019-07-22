В Польше нашли мертвым пропавшего мальчика из России

Польская полиция считает, что пропавший пятилетний мальчик из России был убит. Тело ребенка нашли 10 дней спустя после заявления о его исчезновении.

О пропаже малыша сообщила его мать. Отец забрал сына и уехал с ним на машине. Позже полиция обнаружила труп мужчины на железнодорожном переезде. Предположительно, он совершил суицид.

Ребенка в автомобиле не оказалось. В поисках мальчика участвовали правоохранительные органы и добровольцы, малыша искали с помощью беспилотников и вертолетов. Десять дней спустя было обнаружено тело ребенка.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство», – сообщили в польской прокуратуре.

Ранее местные СМИ писали, что отец, забрав сына, написал смс-сообщение его матери, в котором заявил, что она больше не увидит своего ребенка.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 22.07.19

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