В Польше пропал пятилетний гражданин России, его отец погиб

В Польше загадочным образом исчез пятилетний мальчик, который является гражданином России. Тело отца ребенка найдено на железнодорожном переезде.

Накануне вечером ребенок находился дома с отцом, затем папа забрал сына и уехал с ним на машине. Когда вечером они не вернулись, мать мальчика обратилась в правоохранителям, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую полицию.

Тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде, предположительно, его сбил поезд. Местонахождение мальчика устанавливается. Поиски ведут полицейские и добровольцы, задействованы вертолеты и беспилотники.

Польское телевидение постоянно демонстрируют фотографию мальчика с просьбой немедленно сообщить правоохранительным органам, если его кто-то видел.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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