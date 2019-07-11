российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 июля 2019, 15:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Польше пропал пятилетний гражданин России, его отец погиб

В Польше загадочным образом исчез пятилетний мальчик, который является гражданином России. Тело отца ребенка найдено на железнодорожном переезде.

Накануне вечером ребенок находился дома с отцом, затем папа забрал сына и уехал с ним на машине. Когда вечером они не вернулись, мать мальчика обратилась в правоохранителям, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую полицию.

Тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде, предположительно, его сбил поезд. Местонахождение мальчика устанавливается. Поиски ведут полицейские и добровольцы, задействованы вертолеты и беспилотники.

Польское телевидение постоянно демонстрируют фотографию мальчика с просьбой немедленно сообщить правоохранительным органам, если его кто-то видел.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 11.07.19

Похитителя велосипеда поймали с поличным (ВИДЕО). / Мэрия Кургана ответила ОНФ на обвинения плохом ремонте дорог. / Экс-замглавы Оренбурга получил 2,5 года «строгача», сдав подельников. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Европа

«Не имеете права!» Приштина получила сильную «оплеуху» из Гааги

По пути Украины: Черногория добивается разрушения православного пространства

В защиту «идиотов и глупцов»: президент Сербии обрушился с жесткой критикой на лидеров оппозиции

Криминогенная обстановка резко ухудшится: жители Республики Сербской против потока мигрантов с Ближнего Востока

Приштина запретила въезд в Косово даже сербским врачам

Одного из лидеров сербской оппозиции заподозрили в коррупции

Норвегия заявила о превышении уровня радиации в 100 тысяч раз у затонувшего «Комсомольца»

«В пролете»: «власти» Косова не смогли пробиться в Европейскую налоговую организацию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,

Новости партнеров