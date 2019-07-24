Начальник колонии в Астрахани попался на крупной взятке за улучшение условий заключенному

Начальник исправительной колонии №10 УФСИН России по Астраханской области стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Его задержали при получении мзды за улучшение условий заключенному. В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве не называют имя подозреваемого, однако, согласно информации на сайте УФСИН по региону, колонию №10 возглавляет полковник внутренней службы Алексей Китайкин.

По данным следствия, подозреваемый в феврале текущего года через посредников получил от осужденного взятку в размере 300 тысяч рублей за способствование в переводе заключенного на более мягкий режим – из колонии общего режима в колонию-поселение.

Накануне вечером начальник колонии получил от супруги осужденного оставшуюся часть взятки в размере 400 тысяч рублей, после чего его задержали оперативники.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Дело против начальника колонии возбуждено на основании материалов, поступивших из управления ФСБ и отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Астрахань, служба информации РИА «Новый День»

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