российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 июля 2019, 12:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Глава судебных приставов Пермского края попался на крупных взятках

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по региону – главного судебного пристава Игоря Кожевникова. Как сообщили в пресс-службе СКР, ему предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере (п.п. «а,в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Аналогичное уголовное дело по той же статье УК РФ возбуждено и в отношении экс-начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. По данным следствия, высокопоставленные чиновники в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Игоря Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта ранее мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в рамках другого расследуемого уголовного дела. Уголовные дела соединены в одно производство.

Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причастность подозреваемых к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что, если их вина будет доказана в суде, в качестве максимального наказания им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 25.07.19

После трагедии в Хабаровском крае в Югре и Тюмени проверяют детские лагеря. / Крупный штраф присудили журналисту в Якутии, обвинявшемуся в «воздействии на подсознание людей». / Белорусский дипломат попал в реанимацию после нападения в Турции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

Резонансное дело: против известного юриста Карамзина готовится новая провокация

Начальник колонии в Астрахани попался на крупной взятке за улучшение условий заключенному

Экс-глава Серпуховского района, просивший Путина о помощи, заслушал обвинения на носилках

В Астраханской области возбуждены 17 уголовных дел из-за аварийного жилья

Экс-заместитель губернатора Бориса Громова окажется на скамье подсудимых

«Эти органы действительно с «чистыми руками»?» Госдума отдаст спецслужбам контроль за спутниковой связью

Экс-замглавы Оренбурга получил 2,5 года «строгача», сдав подельников

Подполковник ФСБ фиктивно числился преподавателем в вузе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,

Новости партнеров