Глава судебных приставов Пермского края попался на крупных взятках

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по региону – главного судебного пристава Игоря Кожевникова. Как сообщили в пресс-службе СКР, ему предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере (п.п. «а,в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Аналогичное уголовное дело по той же статье УК РФ возбуждено и в отношении экс-начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. По данным следствия, высокопоставленные чиновники в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Игоря Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта ранее мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в рамках другого расследуемого уголовного дела. Уголовные дела соединены в одно производство.

Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причастность подозреваемых к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что, если их вина будет доказана в суде, в качестве максимального наказания им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 25.07.19

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