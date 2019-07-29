22 жителя Якутии отравились шаурмой

В Якутии 22 человек попали в больницу с признаками отравления. Все они ели шаурму в местном кафе. Деятельность заведения общепита приостановлена.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, вспышка инфекции зарегистрирована в Чурапчинском районе. За медицинской помощью обратились 22 человека, в том числе 8 детей, жители сел Чурапча, Дирин и Телей-Дирин. Все пострадавшие получают лечение, в том числе в условиях стационара – 20 человек.

Специалисты провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и пришли к выводу, что в кафе нарушали правила прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд.

Кроме того, не соблюдались условия хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении блюд, санитарное состояние помещений кафе признано неудовлетворительным.

Возбуждено административное делопроизводство. Деятельность кафе приостановлена.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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