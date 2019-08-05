В Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе

В городе Вилюйске Республики Якутия 17 человек попали в больницу с отравлением. Установлено, что все они пообедали в местном кафе. Возбуждено уголовное дело.

О массовом отравлении людей сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 17 граждан попали в больницу, в том числе 10 детей. У большинства пострадавших диагностировали сальменеллез, двум несовершеннолетним поставили диагноз «бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит».

«Проведенными в ходе проверки лабораторными испытаниями в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода «Salmonella». При осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно – эпидемиологических требований», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 05.08.19

На Хабаровский край обрушатся мощные ливни. / В Кургане автомобиль насмерть сбил молодого мотоциклиста (ФОТО). / США объявили протест в связи с военной операцией Турции в Сирии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»