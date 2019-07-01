26 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой

В Санкт-Петербурге более 30 человек отравились некачественной едой в одном кафе. 26 пострадавших госпитализированы. Заведение общепита закрыли из-за многочисленных нарушений.

Все заболевшие рассказали, что поели шаурму в «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных. Всего к медикам обратился 31 человек, 26 из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез. В шаурме был соус из сырых яиц.

Правоохранительные органы сообщили о проведении проверки. Первые надзорные мероприятия выявили множество нарушений от несоблюдения санитарных норм до неверного ведения документации. В настоящее время кафе закрыто.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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