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Вторник, 30 июля 2019, 13:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Краснодарском крае чиновнице правительства вынесли приговор за злоупотребления

Краснодарский суд вынес приговор бывшему руководителю регионального департамента печати и средств массовых коммуникаций Ольге Гороховой. Как сообщили в пресс-службе СКР, она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Установлено, что между возглавляемым Гороховой департаментом и ООО «Газетное издательство «Периодика Кубани» был заключен контракт о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тыс. экземпляров.

Чтобы создать видимость выполнения условий контракта были изданы порядка 2,5 тыс. экземпляров рекламных газет с информацией о деятельности администрации края. Они были напечатаны в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта.

Среди граждан и подписчиков экземпляры не распространялись. Зная о том, что фактически условия контракта не выполнены, Горохова подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства были перечислены 4,5 млн рублей, которые были неправомерно израсходованы.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по краю. Приговором суда Гороховой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Краснодар, Иван Гридин

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