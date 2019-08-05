В Красноярском крае горит склад с боеприпасами, слышны взрывы

Жители Красноярского края сообщили в соцсетях о задымлении на территории воинской части. По словам очевидцев, с места происшествия слышатся взрывы горящих боеприпасов.

Информацию о взрывах в селе Каменка подтвердили в пресс-службе администрации города Ачинска. «Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Сначала местные жители предположили, что в части идут военные учения. Однако потом стало ясно, что произошло ЧП. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места событий. На кадрах виден столб черного дыма и слышны громкие хлопки.

В селе Каменка идет эвакуация населения, сообщают местные СМИ. Отголоски взрывов слышали даже жители города Назарово.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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