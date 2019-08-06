При взрывах на военном складе в Красноярском крае пострадали 12 человек

Жители Красноярского края, где горит склад с боеприпасами, обращаются за медицинской помощью. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Продолжается эвакуация населения из опасной зоны.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, 12 человек обратились за медицинской помощью, детей среди них нет. Шестеро с поражениями средней тяжести были госпитализированы. В настоящий момент, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, двое пациентов были направлены в Красноярск.

На территории Ачинского района введен режим ЧС. В 20-километровой зоне от территории войсковой части эвакуируют население. По данным мэрии Ачинска, для людей открыли 10 пунктов временного размещения на 4000 человек, в них размещено 1516 человек, в том числе 71 ребенок. 1400 человек двумя электропоездами эвакуировано в Красноярск. Также 11 ПВР развернуто в Назарове, где находятся 596 человек. Кроме того, несколько десятков местных жителей расселили в других поселках и деревнях.

На место происшествия прибыл заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. «В первую очередь мы проводим оценку обстановки, организовали взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти, для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий», – сообщил генерал на экстренном заседании. Он добавил, что детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 712 километре введено ограничение для грузового вида транспорта. Для автомобилистов организован объезд», – сообщили в краевом управлении МЧС.

Тем временем, муниципальные власти начали оценивать ущерб, нанесенный пожаром и взрывами. Речь идет о жилье и имуществе граждан, объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил предоставить пострадавшим гражданам адресную материальную помощь.

Напомним, накануне на территории одного из складов Центра МТО ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Первыми о ЧП сообщили в соцсетях местных жители, когда услышали взрывы, доносящиеся с территории военной части.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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