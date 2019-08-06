После взрывов на арсенале в Сибири один человек пропал без вести, разрушена деревня (ВИДЕО)

Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае, по предварительным данным, стал человеческий фактор. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, прибывший к месту происшествия. По словам генерала, точную причину ЧП назовут следственные органы и прокуратура. Замглавы Минобороны добавил, что в дальнейшем арсенал будет расформирован.

Как сообщал «Новый День», накануне на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Первыми об инциденте сообщили в соцсетях местных жители, когда услышали взрывы, доносящиеся с территории военной части.

По данным источника в силовых структурах, огонь вспыхнул на двух площадках, на которых находится около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 12 человек. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы, уточнили в региональном правительстве. Еще один человек пропал без вести, сообщил журналистам губернатор края Александр Усс. Он уточнил, что пропавший без вести – гражданское лицо. Губернатор добавил, что ранее пропавшим без вести считался еще один человек, но он уже найден.

На данный момент массовая детонация снарядов прекратилась, однако сохраняется опасность взрыва отдельных боеприпасов на территории в радиусе 15 км от места ЧП.

На территории города Ачинска, Ачинского и Назаровского районов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуированы более 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч человек выехали самостоятельно. Значительная их часть разместилась у родственников, остальные – в местах временного размещения.

Замминистра обороны рассказал, что для разминирования склада будут направлены 70 саперов из Национального центра разминирования. По его словам, после того, как специалисты «обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом с ним (деревне Каменка – прим. ред.)» будет дана «команда на возвращение жителей» (цитаты по РИА «Новости»).

Булгаков также сообщил, что у тушении пожара на арсенале будут задействованы 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолеты. В Минобороны рассчитывают, что возгорание будет ликвидировано к концу сегодняшнего дня.

Тем временем в Сети появилось видео из деревни Каменка, где дислоцируется воинская часть, в которой произошел пожар и взрывы на складе боеприпасов. На кадрах видны разрушенные и горящие дома. В самой деревне наблюдается сильное задымление.

Разрушенная взрывами на арсенале деревня Каменка

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 06.08.19

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