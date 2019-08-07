Задержанного в США за контрабанду частей оружия россиянина освободили под залог

В США задержан гражданин России Владимир Кузнецов по подозрению в незаконной пересылке в РФ комплектующих к стрелковому оружию. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Россиянина арестовали 6 августа в городе Дингманс Ферри, штат Пенсильвания.

По информации ведомства, с февраля 2017 года 58-летний россиянин вместе с сообщниками, чьи имена не раскрываются, приобретал в интернете части огнестрельного оружия, произведенного в США, а затем по почте переправлял их российским покупателям. Правоохранители установили, что сопроводительное описание не соответствовало содержимому посылок. Таким образом мужчина переправлял в Россию комплектующие для снайперских винтовок, а также магазины с патронами. При этом для экспорта подобных предметов необходимо получить специальную лицензию Госдепартамента и министерства торговли США, которой у Кузнецова не было.

В случае доказательства вины Кузнецову грозит до 20 лет лишения свободы. Судебное заседание может пройти примерно через месяц, передает ТАСС. По еданным источника агентства, Кузнецова освободили под залог.

В генконсульстве России в Нью-Йорке заявили, что пока не получали каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США. «Генконсульство держит вопрос на контроле и предпринимает необходимые усилия по установлению всех обстоятельств этого дела», – говорится в сообщении диппредставительства на официальной странице в Facebook.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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