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Среда, 7 августа 2019, 12:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Турции перевернулся туристический автобус: ранены 6 россиян (ФОТО)

Фото: hurriyet.com.tr

В Турции перевернулся автобус с туристами. В результате аварии пострадали 6 россиян, сообщили в генконсульстве России в Анталье.

По информации дипмиссии, ДТП случилось накануне недалеко от Аланьи на горной дороге. Туристы направлялись на джип-сафари в каньон Сападере, уточняет телеканал Haberturk. Водитель автобуса, в котором находились в том числе российские туристы, не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Автобус с туристами вылетел в кювет и перевенулся, фото: hurriyet.com.tr

В результате аварии травмы получили 6 российских граждан, все они госпитализированы. Двое пострадавших доставлены в клинику в Анталье, четверо – в больницу в Аланье. Представитель генконсульства отметил, что врачи не диагностировали у раненых тяжелых травм, передает РИА «Новости».

Кроме того, в аварии пострадали трое голландцев, два гражданина Литвы и четверо турок, которые сопровождали туристов, уточняет Haberturk. Они также госпитализированы.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

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