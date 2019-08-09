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Пятница, 9 августа 2019, 13:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

ФСБ нагрянула с обысками в отдел полиции Красноярска

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела, возбужденное по материалам регионального УФСБ России в отношении 38-летнего начальника отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, прошли обыски в отделе полиции. Как сообщили в СКР, его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый пообещал предпринимателю освободить его предприятие от налоговой проверки За это он попросил взятку в 600 тыс. рублей для якобы передачи их сотрудникам налоговой инспекции. После получения денег налоговая проверка не прекратилась, и по ее результатам предприниматель был привлечен к установленной законом ответственности.

Вчера, 8 августа, силовики провели обыски в служебных кабинетах сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, в ходе которых были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По ходатайству следствия обвиняемый арестован сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

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