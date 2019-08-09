Мэра Туапсе задержали за незаконное выделение земли

Глава Туапсинского городского поселения стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, мэр выделил местному бизнесмену участок земли в аренду на 49 лет. При этом не проводилось никаких торгов, как полагается в этом случае. В постановлении чиновник указал, что выделяет землю по решению Туапсинского городского суда. Однако на самом деле никакого вердикта суд не выносил.

При этом стоимость аренды была сильно занижена, что привело к ущербу для городского бюджета в размере 23 млн рублей.

Мэра задержали, следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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