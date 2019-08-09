российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 августа 2019, 16:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Мэра Туапсе задержали за незаконное выделение земли

Глава Туапсинского городского поселения стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, мэр выделил местному бизнесмену участок земли в аренду на 49 лет. При этом не проводилось никаких торгов, как полагается в этом случае. В постановлении чиновник указал, что выделяет землю по решению Туапсинского городского суда. Однако на самом деле никакого вердикта суд не выносил.

При этом стоимость аренды была сильно занижена, что привело к ущербу для городского бюджета в размере 23 млн рублей.

Мэра задержали, следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 09.08.19

«Цветкову Марию Владимировичу»: задержанной на митинге журналистке вручили повестку в военкомат (ФОТО). / В «Тюменьэнерго» заявили, что не причастны к гибели тысячи свиней на ферме. / В Забайкалье полицейский застрелил мужчину и пытался уйти от наказания. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

ФСБ нагрянула с обысками в отдел полиции Красноярска

Экс-начальник калужской колонии получил 8 лет «строгача»

Экс-глава аэропорта Якутска получил 9 лет «строгача»

Водоканал Южно-Сахалинска потерял на фиктивной охране более 42 млн рублей

«Благодарности» на миллионы: СКР раскрыл причину задержания начальника угрозыска Приморья

В Краснодарском крае чиновнице правительства вынесли приговор за злоупотребления

Задержан начальник угрозыска Приморья по подозрению в злоупотреблениях

Глава Ленинского района Крыма попала под уголовку: чиновница задержана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,

Новости партнеров