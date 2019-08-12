«Привезли не в «Лесную сказку», а в «Лесной ад»: пострадавшие от паводка дети из Иркутской области в ужасе от отдыха в рязанском лагере

Громкий скандал разразился вокруг детского лагеря в Рязанской области, куда отправили около 200 детей из пострадавшего от наводнения города Нижнеудинска Иркутской области. Дети прибыли в лагерь «Лесная сказка» в пятницу, 9 августа, а спустя день отправились обратно домой. Условия размещения в учреждении шокировали не только детей, но и сопровождающих их учителей. Пережившим разрушительный паводок школьникам предложили отдохнуть три недели в комнатах с обшарпанными стенами, сломанной мебелью и без горячей воды. Лагерем после жалоб детей занялась прокуратура. Надзорное ведомство выявило множество нарушений в детском учреждении.

179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет из восьми школ и двух интернатов Нижнеудинска в сопровождении 12 воспитателей приехали в лагерь «Лесная сказка» в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области утром 9 августа. Детей встречали местные чиновники, следует из сообщения на официальном сайте администрации города Сасово. Им вручили им подарки и пожелали хорошего отдыха. Однако увиденное повергло и детей, и взрослых в ужас. Мебель в лагере оказалась сломана, стены – обшарпаны, вместе дверей – шторы, а в душе – лишь холодная вода. В этих условиях детям предстояло провести три недели. У прибывших сибиряков возникли претензии и к качеству питания. Приехавший на отдых подросток снял видео, на котором запечатлены душевые без леек и света, протекающие раковины, облезлые стены.

Один из сопровождающих детей преподаватель нижнеудинской школы №12 Людмила Булавина, комментируя ситуацию, заявила: «Идет волна цунами, хватаешь детей, бежишь куда-то, чтобы хотя бы найти крышу над головой, какую-то ночлежку – вот такие же условия… нам предоставили» (цитата по «Вести-Иркутск»). «Родители мне писали: Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную сказку», а привезли в «Лесной ад», – добавила педагог.

Сразу после заселения дети стали звонить родителям и просить забрать их домой. В итоге в лагере они не пробыли и трех дней – в воскресенье всех детей отправили домой.

После сообщений в социальных сетях ситуацией в лагере заинтересовалась прокуратура Рязанской области. В ходе проведенной выездной проверки были выявлены «нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», говорится в сообщении надзорного ведомства. В отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Руководителю лагеря также внесено представление об устранении нарушений закона. «Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратурой области внесено представление руководителю регионального Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», – отмечается в сообщении региональной прокуратуры.

Организацией отдыха детей из затопленной Иркутской области занимались федеральные и региональные чиновники. По информации сайта госзакупок, министерство социального развития Иркутской области заказало отдых детей у ООО «ДООЦ «Лесная сказка» как у единственного поставщика. На это планировалось потратить из региональной казны 2,6 млн рублей. Перевозка детей осуществлялась за счет РЖД.

Как отмечает издание «Тайга.Инфо», «Лесная сказка» является постоянным подрядчиком минобразования Рязанской области, местных государственных учреждений и администрации Сасовского района. Из документов на сайте госзакупок следует, что рязанские власти отправляли на отдых в этот лагерь сирот и одаренных детей.

Рязань, Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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