СКР проводит проверку после жалоб иркутских детей на адские условия отдыха в лагере под Рязанью

Следователи начали проверку после жалоб детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области, прибывших на отдых в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе Рязанской области. Около 200 школьников прибыли в лагерь в пятницу, 9 августа, но уже 11 августа отправились домой из-за ужасных антисанитарных условий в детском учреждении.

В рязанском областном управлении Следственного комитета РФ заявили, что в ходе процессульной проверки устанавливаются «все обстоятельства произошедшего». Следователи проверят наличие в действиях должностных лиц, ответственных за размещение детей в лагере, признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет из восьми школ и двух интернатов города Нижнеудинска в сопровождении 12 воспитателей приехали в лагерь «Лесная сказка» в селе Мыс Доброй Надежды утром 9 августа, однако спустя день отправились обратно домой. Условия размещения в учреждении шокировали не только детей, но и сопровождающих их учителей. Пережившим разрушительное наводнение школьникам предложили отдохнуть три недели в комнатах с обшарпанными стенами, сломанной мебелью и без горячей воды. Лагерем после жалоб детей и их родителей, назвавших лагерь «лесным адом», занялась прокуратура. Надзорное ведомство выявило множество нарушений в детском учреждении.

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

Рязань. Другие новости 12.08.19

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