На Кубани полицейские принудили к сексу несовершеннолетнюю спортсменку

В Анапе сотрудников патрульно-постовой службы подозревают в принуждении к сексу 17-летней спортсменки. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Витязево, что находится на побережье Черного моря, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Сотрудники ППС ОМВД России обнаружили на пляже ночью девушку и парня. Молодого человека они отпустили, а девушке пригрозили административной ответственностью. В обмен на молчание они понудили ее заняться сексом.

Позже выяснилось, что пострадавшая приехала из Московской области на Чемпионат России по волейболу, передает РИА «Новости». О случившемся она рассказала тренеру, который и обратился к правоохранителям.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера). Расследование продолжается.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 27.08.19

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