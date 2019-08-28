Кремль не видит связи между полицейскими-насильниками и тотальной безнаказанностью полиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не передергивать ситуацию и не связывать изнасилования, совершенные правоохранителями, с тотальной безнаказанностью полицейских.

Отвечая на вопрос журналистов о недавних инцидентах в Анапе и Екатеринбурге, представитель Кремля назвал эти случаи абсолютно неприемлемыми и отвратительными, но не советовал связывать их с профессиональной деятельностью подозреваемых.

«Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан являются возмутительными. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства, речь не идет о «тотальной безнаказанности» сотрудников правоохранительных органов. Необходимо дождаться выводов следствия, которое установит обстоятельства происшествия, подчеркнул Песков.

В Анапе трое полицейских подозреваются в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки, которая приехала на соревнования по волейболу. Спортсменка пожаловалась тренеру, что стражи порядка остановили ее ночью на пляже, где она была с молодым человеком, а затем, угрожая административной ответственностью, заставили ее вступить с ними в половой контакт. Сами правоохранители свою вину отрицают.

Подобный случай произошел неделей раньше в Екатеринбурге. Три сотрудника ППСП, находясь в служебном автомобиле, затащили в «бобик» 22-летнюю девушку, уроженку Казахстана. Угрожая ей расправой, «стражи порядка» изнасиловали ее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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