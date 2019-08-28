В Анапе подозреваемые в принуждении к сексу несовершеннолетней отрицают свою вину

В Анапе теперь уже бывшим полицейским, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней волейболистки к сексу, пока не предъявили обвинения. Сами они отрицают половой контакт с девушкой.

По словам адвоката одного из подозреваемых, по этому делу задержаны два человека, а не три, как сообщалось ранее. Данных об избрании меры пресечения для них пока нет, также им не предъявлено обвинение, передает РИА «Новости».

Сами подозреваемые своей вины не признают и утверждают, что в половую связь с девушкой не вступали. Волейболистка, которая обвинила их в принуждении к сексу, во время встречи с полицейскими была пьяна. По данным юриста, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое было произведено впоследствии, показало у спортсменки 0,5 промилле.

По словам защитника, девушка оговорила правоохранителей именно потому, что была пьяна. Однако теперь она не может отказаться от своих слов, боясь ответственности за ложные показания. В этом деле есть свидетель – молодой человек, с которым девушка встречалась на пляже. Но информации о нем у адвоката нет, не исключено, что он тоже спортсмен, и его скрывают намеренно.

Как ранее сообщал «Новый День», инцидент произошел в поселке Витязево, что под Анапой. Сотрудники ППС ОМВД России обнаружили на пляже ночью 17-летнюю девушку и парня. Молодого человека они отпустили, а девушке пригрозили административной ответственностью. В обмен на молчание они якобы принудили ее заняться сексом. Позже выяснилось, что пострадавшая приехала из Московской области на Чемпионат России по волейболу. О случившемся она рассказала тренеру, который и обратился к правоохранителям. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера).

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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