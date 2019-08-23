Третьего полицейского, обвиняемого в изнасиловании девушки, арестовали

В Ленинском районном суде вынесли меру пресечения третьему полицейскому, которого обвиняют в изнасиловании гражданки Казахстана. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, он отправлен под стражу до 19 октября. На обжалование этого решения у него есть трое суток.

Один из его предполагаемых сообщников также будет дожидаться суда в СИЗО, еще один находится под домашним арестом.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа, когда в Екатеринбурге отмечали День города. Три сотрудника ППСП, находясь в служебном автомобиле, затащили в «бобик» 22-летнюю девушку, уроженку Казахстана. Угрожая ей расправой, «стражи порядка» изнасиловали ее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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