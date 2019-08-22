В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали девушку в «бобике» (ФОТО)

В Екатеринбурге трем сотрудникам городского управления МВД России предъявлены обвинения в изнасиловании по предварительному сговору (ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ). Преступление было совершено в ночь на 18 августа, когда в Екатеринбурге отмечали День города. Три сотрудника ППСП, находясь в служебном автомобиле, затащили в «бобик» 22-летнюю девушку, уроженку Казахстана. Угрожая ей расправой, «стражи порядка» изнасиловали ее.

«Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи обратились в суд, чтобы все трое были отправлены в СИЗО на время расследования. «В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел», – добавили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Свердловской области от комментариев по этой теме отказались. «Новый День» направил официальный запрос в МВД России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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