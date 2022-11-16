Суд смягчил приговор бывшим полицейским за групповое изнасилование

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции бывших сотрудников полиции Екатеринбурга Вадима Мустафина, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова, осужденных за групповое изнасилование девушки в служебной машине. Адвокаты экс-полицейских обжаловали приговор, который вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга 27 июня.

Выслушав доводы сторон, областной суд исключил из обвинительной части приговора ряд квалифицирующих признаков. Это не повлияло на квалификацию совершенных преступлений: ч. 2 п. «а» ст. 131 УК РФ «Изнасилование группой лиц по предварительному сговору» и ч. 2 п. «а» ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору». Но сроки наказания двум осужденным экс-полицейским были изменены.

Мустафину суд снизил срок отбытия наказания на два месяца – до 5 лет 10 месяцев, у Тропина срок заключения сократился на один месяц – до 5 лет 5 месяцев. Приговор Бессарабову оставлен без изменения. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года, когда в Екатеринбурге праздновали День города. По материалам следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, и, пригрозив ей расправой, изнасиловали в полицейском УАЗе.

Первый суд по делу насильников состоялся в 2020 году, тогда Тропину и Бессарабову дали по 6 лет колонии, Мустафину – 6,5 лет. Но в том же году приговор пересмотрели и оправдали экс-полицейских за отсутствием состава преступления. Адвокаты пострадавшей девушки подали жалобу, и дело было направлено на доследование. Во второй раз Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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