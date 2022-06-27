Трех экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании

Со второй попытки трех бывших сотрудников полиции Екатеринбурга Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова признали виновными в групповом изнасиловании девушки в служебной машине, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР. Свердловский областной суд назначил бывшим работникам МВД лишение свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 6 лет.

Сам инцидент произошел в ночь на 18 августа 2019 года, когда в Екатеринбурге праздновали День города. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю уроженку Казахстана и изнасиловали ее в полицейском УАЗе. Жертве они пригрозили, что если она не пойдет с ними, ее отвезут в отделение и «пустят по кругу» там.

Первый суд по делу об изнасиловании проходил в 2020 году, тогда Тропину и Бессарабову дали по 6 лет колонии, Мустафину – 6,5, но в том же году приговор пересмотрели – и оправдали экс-полицейских за отсутствием состава преступления. Однако после апелляционной жалобы адвокатов пострадавшей и представления прокурора суд отправил дело на доследование. «Органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что в ходе расследования 17 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности – три непосредственных руководителя ППС были уволены, еще три – переведены на нижестоящие должности, восемь получили предупреждение о неполном служебном соответствии. «Что касается самих злоумышленников, они были уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», – отметили в региональном ГУ МВД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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