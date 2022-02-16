Бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебной машине, будут снова судить

Свердловский областной суд направил уголовное дело бывших полицейских Тропина, Мустафина и Бессарабова, которых обвиняют в изнасиловании, на новое рассмотрение.

На закрытом судебном заседании была рассмотрена апелляция на оправдательный приговор Ленинского суда, который был вынесен в отношении экс-полицейских 15 ноября 2021 года. Тогда суд оправдал подсудимых за отсутствием состава преступления.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел доводы апелляционной жалобы адвокатов и представления прокурора, заслушал мнения сторон и постановил отменить в отношении Бессарабова, Мустафина и Тропина оправдательный приговор (ссылка). Уголовное дело будет направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», в 2019 году трём сотрудникам городского управления МВД было предъявлено обвинение в изнасиловании по предварительному сговору. По версии следствия, полицейские затащили в служебный автомобиль 22-летнюю девушку и, угрожая ей убийством, изнасиловали ее.

В июле 2020 года Ленинский суд признал обвиняемых виновными, однако уже в декабре 2020 приговор был отменён, а дело направлено на пересмотр. А 15 ноября 2021 Бессарабова, Мустафина и Тропина полностью оправдали.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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