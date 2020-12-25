Облсуд отменил приговор трем полицейским за групповое изнасилование в День города

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор трем сотрудникам полиции, которых обвиняли в групповом изнасиловании девушки прямо в служебном автомобиле в День города.

Как сообщает пресс-служба облсуда, по итогам рассмотрения жалобы адвокатов и самих осужденных приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга был отменен, дело решено отправить на новое рассмотрение иным составом суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, избрана новая – запрет определенных действий.

Напомним, по версии следствия, в День города 2019 года трое сотрудников ППС – Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин – задержали 22-летнюю уроженку Казахстана и изнасиловали ее в полицейском УАЗе. Девушке они пригрозили тем, что отвезут ее в отделение и «пустят по кругу» там. 22 августа им были предъявлены обвинения в изнасиловании по предварительному сговору (ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ).

В июле 2020 года Ленинский суд вынес всем троим обвинительные приговоры, приговорив Бессарабова и Тропина к 6 годам лишения свободы, Мустафина – к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом прокурор требовал для всех троицы от 8 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В самой полиции еще до суда к строгой дисциплинарной ответственности было привлечено 17 должностных лиц гарнизона. Три непосредственных руководителя обвиняемых уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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