Полетели головы: в ГУ МВД прокомментировали изнасилование девушки тремя полицейскими

ГУ МВД по Свердловской области впервые прокомментировало громкую историю с тремя сотрудниками ППС, которые обвиняются в изнасиловании 22-летней девушки.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь Главка, полковник Валерий Горелых, к строгой дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц гарнизона. Три непосредственных руководителя обвиняемых уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение.

Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области. «Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», – отметил полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа, когда в Екатеринбурге отмечали День города. Три сотрудника ППСП, находясь в служебном автомобиле, затащили в «бобик» 22-летнюю девушку, уроженку Казахстана. Угрожая ей расправой, «стражи порядка» изнасиловали ее. Возбуждено уголовное дело. Двое обвиняемых ждут суда в СИЗО, еще один находится под домашним арестом.

Екатеринбург, служба информации

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