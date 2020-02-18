В суд ушло дело трех полицейских, которые в служебной машине изнасиловали женщину

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 18 февраля началось рассмотрение резонансного уголовного дела. Обвиняемые – три сотрудника патрульно-постовой службы. В ночь на 18 августа, в День горда Екатеринбурга, они затащили в полицейский «бобик» 22-летнюю гражданку Казахстана и изнасиловали ее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского областного суда, изначально в совершении преступления подозревались двое полицейских. Позднее стало известно, что напавших было трое. Фигурантами стали Вячеслав Тропин, Андрей Бессарабов и Вадим Мустафин. Первых двоих заключили под стражу, Мустафина – под домашний арест.

По итогам этого резонансного преступления также к строгой дисциплинарной ответственности было привлечено 17 должностных лиц гарнизона. Три непосредственных руководителя обвиняемых уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД – за ним следует увольнение.

Екатеринбург, Елена Васильева

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