Прокурор запросил 26 лет колонии для трех полицейских, изнасиловавших девушку в машине ППС

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня прошли прения сторон по уголовному делу о групповом изнасиловании девушки полицейскими в патрульно-постовой машине. Как сообщает правозащитная организация «Зона права», прокурор потребовал назначить обвиняемым Вячеславу Тропину, Андрею Бессарабову. и Вадиму Мустафину наказание от 8 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 15 июля в 14:00.

Преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года, после завершения празднования Дня города в Екатеринбурге. По данным следствия, полицейские задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, затащили ее в служебную машину, где надругались над ней.

По итогам служебной проверки фигуранты уголовного дела, как и трое их непосредственных начальников, были уволены из органов внутренних дел. Еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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