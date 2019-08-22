Из трех обвиняемых в изнасиловании полицейских арестован только один

В Екатеринбурге избрана мера пресечения трем сотрудникам городской полиции, которых обвиняют в изнасиловании по предварительному сговору.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, один из них заключен под стражу, второй – отправлен под домашний арест, а третьему продлили задержание еще на 48 часов.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 18 августа, когда в Екатеринбурге отмечали День города. Три сотрудника ППСП, находясь в служебном автомобиле, затащили в «бобик» 22-летнюю девушку, уроженку Казахстана. Угрожая ей расправой, «стражи порядка» изнасиловали ее. Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Следователи ходатайствовали о том, чтобы под стражей до суда оставили всех троих, но суд решил иначе.

В центральном аппарате МВД сообщили, что не будут комментировать это дело, так как оно находится в подследственности СКР. Однако ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении екатеринбургскими полицейскими тяжкого насильственного преступления. «В ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – добавила она.

Екатеринбург, служба информации

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