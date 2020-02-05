Трое полицейских, изнасиловавших девушку в День города, пойдут под суд

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников полиции. Их обвиняют в групповом изнасиловании девушки.

В ночь на 18 августа 2019 года, после завершения празднования Дня города, троица затащила 22-летнюю уроженку Казахстана в служебную машину патрульно-постовой службы и надругалась над ней. Позднее всех троих задержали сотрудники управления собственной безопасности областного полицейского главка. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвиняемые отрицали свою вину, но следователи собрали достаточную доказательственную базу, и дело было направлено в Ленинский райсуд.

Во время следствия все трое, участвовавшие в групповом изнасиловании, были уволены из МВД, трое их коллег – переведены на нижестоящие должности, еще восемь из числа офицеров – предупреждены о неполном служебном соответствии, уточнил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.20

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