Суд вынес приговоры полицейским, изнасиловавшим девушку в день города в служебной машине

Почти год назад в Екатеринбурге в вечер после празднования Дня города трое сотрудников патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю уроженку Казахстана и изнасиловали ее в полицейском УАЗе. Девушке они пригрозили тем, что отвезут ее в отделение и «пустят по кругу» там. Сегодня бывшим полицейским вынесли приговор.

Прокурор потребовал назначить обвиняемым Вячеславу Тропину, Андрею Бессарабову и Вадиму Мустафину наказание от 8 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил другие сроки – первым двоим по шесть лет, третьему 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил представитель потерпевшей Алексей Бушмаков.

Напомним, по итогам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц гарнизона полиции. Три непосредственных руководителя обвиняемых, как и они сами, были уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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