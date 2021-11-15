Экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном «бобике», оправдали

Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении трех бывших сотрудников полиции, Бессарабова, Тропина и Мустафина, которых обвиняли в изнасиловании девушки в служебной машине. Как сообщили в пресс-службе суда, оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием в деяниях подсудимых состава преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году в Екатеринбурге трем сотрудникам городского управления МВД России было предъявлено обвинение в изнасиловании по предварительному сговору (ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ). По версии следствия, в День города три сотрудника ППСП, находясь в служебном автомобиле, затащили в него 22-летнюю уроженку Казахстана, и, угрожая расправой, изнасиловали ее.

В июле 2020 года Ленинский суд вынес всем троим обвинительные приговоры, приговорив Бессарабова и Тропина к 6 годам лишения свободы, Мустафина – к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом прокурор требовал для всей троицы от 8 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но в декабре 2020 года областной суд отменил приговор и отправил уголовное дело на пересмотр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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