Скончалась девочка из России, которую засосало в трубу бассейна на турецком курорте

12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, пострадавшая в бассейне одного из отелей в Турции, скончалась в больнице. Об этом сообщил сегодня отец школьницы в соцсетях.

«В начале четвертого Алиска умерла. Октай, Виктор, Аленка, Эдуард, Иришка, Илья, Иришка, Хостик, Томаш, Михаил, Владимир... Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку, – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». – Надо как-то жить дальше».

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Отец девочки заметил дочь под водой и нырнул к ней. Оказалось, что рука ребенка застряла в сливной трубе. Мужчина пытался помочь дочери, но безуспешно. Отец обратился за помощью к другим отдыхающим и сотрудникам гостиницы. Девочку удалось достать из-под воды, выломав часть трубы. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Денизли в критическом состоянии. Все это время девочка находилась в состоянии комы. По словам матери, врачи пять раз запускали остановившееся сердце ребенка.

В ночь на 22 августа в Турцию прибыли врачи-реаниматологи из Петербурга для помощи в лечении ребенка. Девочке сделали компьютерную томографию, которая подтвердила, что юная петербурженка находится на грани жизни и смерти.

Позднее семье девочки предложили перевезти дочь в Петербург для продолжения лечения на родине, но родители отказались от транспортировки, опасаясь, что ребенок не выдержит перелета.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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