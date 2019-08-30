Московские врачи борются за жизнь студентки, впавшей в кому в Турции

Московские врачи спасают 19-летнюю девушку, впавшую в кому после несчастного случая в аквапарке на турецком курорте. Накануне пострадавшую эвакуировали в российскую столицу, сообщило генконсульство РФ в Анталье на своей странице в Facebook. По информации дипломатов, девушка доставлена в один московских медцентров для дальнейшего лечения. Ранее об эвакуации москвички сообщали СМИ. Отмечалось, что сейчас она находится в реанимации.

Несчастный случай с россиянкой произошел 22 августа в бассейне аквапарка Sealanya Seapark в турецкой Аланье. По данным РЕН ТВ, студентке стало плохо, когда она плавала в маске в бассейне в присутствии матери. Женщина не сразу поняла, что с дочерью происходит что-то не то. Когда девушку вытащили из воды, она была без сознания, а потом впала в кому.

Пострадавшую доставили в одну из больниц Аланьи. Позднее по итогам консультаций турецких и российских медиков было принято решение эвакуировать пострадавшую на родину рейсом санавиации. «29 августа в 22.00 рейсом санавиации она была транспортирована в Москву. Перелет был организован за счет средств страхового лимита. Транспортировка прошла в штатном режиме», – отмечается в сообщении дипмиссии. В Москве россиянка была доставлена в один из медицинских центров для дальнейшего лечения.

Напомним, что 27 августа в турецкой больнице умерла 12-летняя жительница Петербурга, пострадавшая в бассейне одного из отелей Бодрума. Несчастный случай произошел 18 августа в отеле Sunhill. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в сливную трубу. В результате инцидента девочка захлебнулась и впала в кому. Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.19

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