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Вторник, 20 августа 2019, 11:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Турции девочку из России засосало в трубу бассейна

В турецком отеле 12-летняя девочка из России застряла в трубе бассейна. Когда ребенка вытащили, он впал в кому.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме, передает «Фонтанка». Отец девочки увидел дочь под водой и нырнул к ней. Оказалось, что рука ребенка застряла в сливной трубе. Мужчина пытался помочь дочери, но безуспешно.

Отец обратился за помощью к другим отдыхающим и сотрудникам гостиницы. Девочку удалось достать из-под воды, тогда выломав часть трубы. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Денизли, сейчас пациентка находится в состоянии комы. По словам матери, врачи пять раз запускали остановившееся сердце ребенка.

Родители связались с российским консульством, однако помощи от дипломатов они пока не получили. Туроператор предоставил им гостиницу поближе к больнице, однако страховка покрывает присутствие в стране только одного родителя, дальнейшее проживание им придется оплачивать самостоятельно.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 20.08.19

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