«Мое решение – уволить»: ульяновскую чиновницу накажут за селфи в «шоколадной ванне»

Советник губернатора Ульяновской области, руководитель корпорации интернет-технологий региона Светлана Опенышева может лишиться работы из селфи в «шоколадной ванне».

Снимки, сделанные в Азербайджане, чиновница опубликовала в своем инстаграме. «Много шоколада не бывает», – подписала фото советник главы региона.

Фото: инстаграм Светланы Опенышевой

На фотографии отреагировал губернатор области Сергей Морозов. Он счел действия 55-летней подчиненной «чудачеством» и инициировал проведение в ее отношении служебную проверку с последующим увольнением, сообщает портал 73online. Губернатор при этом призвал чиновников «жить более скромно».

«Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы, – заявил Морозов. – Мое решение – провести служебную проверку и уволить Опенышеву».

Снимок, вызвавший недовольство ульяновских властей, был сделан в пятизвездочном отеле в городке Нафталан. На кадре чиновница принимает ванну с добавлением нафталановой нефти, которая используется в лечебных целях. Позже она удалила фотографии.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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