В соцсетях заступились за чиновницу, которой грозит увольнение за селфи в нефтяной ванне: «Абсурд и ерунда на пустом месте!»

Советник губернатора Ульяновской области, руководитель ИТ-корпорации региона и глава областного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева извинилась в фэйсбуке за свое фото в лечебной нефтяной ванне с подписью «Много шоколада не бывает», сделанное на отдыхе в Азербайджане и позже выложенное в инстаграме.

«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост», – написала чиновница. Она отметила, что ей жаль, что ее селфи задело чьи-то чувства и кого-то обидело. «Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму», – продолжила она. «Еще раз прошу меня извинить», – завершила свой пост чиновница.

Ранее 55-летняя женщина опубликовала фото, на которых она принимает ванну с нафталановой нефтью, которая используется в лечебных целях. Снимки были сделаны в пятизвездочном отеле Garabage Resort & SPA в городке Нафталан в Азербайджане. Один из них Опенышева снабдила подписью «Много шоколада не бывает».

По признанию чиновницы, путевка на двоих с мужем обошлась ей в 59 тысяч рублей, плюс 17 тысяч рублей за перелет в обе стороны. Принятие нефтяной ванны стоит около 5 долларов (300 рублей), отмечают СМИ. Сколько именно процедур заказывала чиновница, неизвестно.

В 2018 году Светлана Опенышева заработала 2,135 млн рублей, свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на сайте правительства Ульяновской области.

Пост чиновницы в соцсетях жестко раскритиковал ульяновский губернатор Сергей Морозов. Он счел действия подчиненной «чудачеством» и «нескромным отношением». Морозов инициировал проведение служебной проверки в отношении Опенышевой с последующим увольнением. Глава региона при этом посоветовал своей советнице «жить более скромно». «Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы, – приводит слова Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук в своем твиттере. – Мое решение – провести служебную проверку и уволить Опенышеву».

По неподтвержденным данным, после критики со стороны губернатора госслужащая написала заявление об увольнении.

Между тем подавляющее большинство интернет-пользователи вступились за чиновницу. По их мнению, в ее посте не было ничего провокационного и Опенышевой не за что извиняться. Сам разразившийся вокруг чиновницы скандал он назвали абсурдом. «На пустом месте раздутая ситуация. Отдых бюджетный, полезный для здоровья. Плюс это ж у наших ближайших соседей», – пишет Павел Макаров. «Если честно, не понял, чем мог возмутить ваш пост. Вам не за что извиняться», – отметил Дмитрий Малых.

«Скандал на пустом месте. Под первой фоткой было в инсте было четко написано про нафталан. На сайте отеля ценники. Действительно сравнительно небольшие, тем более 3 нафталановые ванны уже включены в стоимость отдыха», – заметила Ирина Александрова. «Вам не за что извиняться. Имеете право и отдыхать и восстанавливать силы. Вообще это ситуация абсурдна», – пишет Елена Скаржинская. «Вам не за что извиняться. И не за что переживать. Какая-то ерунда на пустом месте!», – полагает Елена Яковлева. «Обычный пост с фотографиями в отпуске. Не обращайте внимания, всё хорошо», – поддержал чиновницу Владимир Теплов. «Не понимаю, почему кто-то увидел в этом какое-то намеренное оскорбление чувств)) Считаю это пропагандой ЗОЖ. Поддерживаю Вас», – пишет Вера Герасёва-Кулаковская.

За чиновницу заступился и известный политолог Константин Калачев. По его мнению, главе региона не «стоит так разбрасываться кадрами», а отдых Опенышевой был бюджетным. «Фотография невинная. Торчит из нафталановой нефти голова 55-летней г-жи Опенышевой. И что? Не понравилась подпись: «Много шоколада не бывает!» Так ведь у нас многие высокопоставленные чиновники «в шоколаде» купаются, фото их дворцов доступны, только фамилию в Яндексе набери. Но нескромным признали отдых и немножко хвастовства в Азербайджане. Посмотрел на букинге сколько в Garabage Resort & SPA стоит самый дорогой из предлагаемых номеров – улучшенный люкс. 10 тысяч 892 рубля. Это с завтраком, обедом и ужином. Бюджетно. Не Мальдивы!», – написал эксперт в своем фэйсбуке.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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