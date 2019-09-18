«Оторвалась от народа»: в ЕР обрушились на чиновницу из-за селфи в нефтяной ванне, пока ее защищают в соцсетях

Ульяновский губернатор Сергей Морозов решил не увольнять своего советника, руководителя ИТ-корпорации региона Светлану Опенышеву из-за селфи в лечебной нефтяной ванне, сделанного во время отпуска в Азербайджане. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Опенышеву не уволят, – цитирует чиновника РИА «Новости». Он пояснил, что это решение комиссии по этике в областном правительстве, к которому «прислушался губернатор». Накануне комиссия по этике рекомендовала Морозову не увольнять Опенышеву и ограничиться выговором.

Ранее Светлана Опенышева опубликовала в своем инстаграме фото, на которых она принимает ванну с нафталановой нефтью, которая используется в лечебных целях. Один из снимков Опенышева снабдила подписью «Много шоколада не бывает».

Пост чиновницы жестко раскритиковал Сергей Морозов. Он счел действия подчиненной «чудачеством» и «нескромным отношением». Морозов инициировал проведение служебной проверки в отношении Опенышевой. Глава региона при этом посоветовал своей советнице «жить более скромно». «Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы, – приводит слова Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук в своем твиттере. – Мое решение – провести служебную проверку и уволить Опенышеву».

Между тем, по признанию чиновницы, путевка на двоих с мужем обошлась ей в 59 тысяч рублей, плюс 17 тысяч рублей за перелет в обе стороны. Принятие нефтяной ванны стоит около 5 долларов (300 рублей), отмечают СМИ.

Накануне Опенышева извинилась в фэйсбуке за свое фото в нефтяной ванне. Перед этим она удалила снимки, вызвавшие возмущение губернатора. Советник губернатора отметила, что ей жаль, что ее селфи задело чьи-то чувства и кого-то обидело. «Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму», – заявила чиновница.

Надо отметить, что многие пользователи социальных сетей высказали поддержку Опенышевой, отметив, что извиняться ей не за что. Они назвали ситуацию вокруг чиновницы «апофеозом абсурда» и «скандалом на пустом месте».

Тем не менее, сегодня с критикой в адрес Опенышевой обрушился депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов. Комментируя селфи чиновницы, он заявил, что советник ульяновского губернатора «показала, что не понимает своего места и оторвалась от людей». По его мнению, для госслужащих неуместно «кичиться тем, что могут себе позволить такой образ жизни», тогда как «простым людям это недоступно». «Вы сначала обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах – неважно чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и выкладывайте фотографии в интернет, – заявил парламентарий, чьи слова приводит пресс-служба ЕР. И добавил, что «никто не против отпуска, но должна же быть культура, уважение к людям».

Старшинов также убежден, что губернатор Ульяновской области не должен был использовать ситуацию в своих интересах. «Где он был, пока ситуация не вызвала резонанс? Вместо того, чтобы первым «пнуть» свою сотрудницу, он первым должен был посыпать голову пеплом, если он действительно лидер», – заявил депутат.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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