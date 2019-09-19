Задержан глава ФБК Иван Жданов: его юрист сообщил подробности

В Москве задержан директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов. Об этом сообщил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем твиттер. Юрист уточнил, задержание было произведено рядом с домом Жданова. Причину задержания он не уточнил.

Позже Гимади сообщил, что директору ФБК вменяют статью 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Он добавил, что заседание по делу Жданова пройдет в Мещанском районном суде в ближайшие часы. Глава федерального штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков уточнил, что поводом стала «организация встреч» с незарегстрированным кандидатами в депутаты Мосгордуму летом.

Как сообщал «Новый День», 28 августа в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении судебного решения (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Поводом для уголовного преследования стало неисполнение решения суда об удалении из Сети скандального фильма-расследования о бизнесе премьер-министра Дмитрия Медведева. Решение об обязании «Фонда борьбы с коррупцией» и его основателя Алексея Навального удалить порочащую информацию было принято Люблинским судом Москвы в мае этого года по иску бизнесмена Алишера Усманова.

В начале августа стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег в ФБК. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. В сентябре суд разрешил провести в общей сложности 94 обыска в рамках этого дела. Оперативные мероприятия прошли 12 сентября в штабах Навального, по месту проживания волонтеров и их родственников в более чем 30 городах по всей России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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