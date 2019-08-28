Глава «Фонда борьбы с коррупцией» стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении директора «Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Поводом стало неисполнение решения суда.

О возбуждении уголовного дела в твиттере сообщил адвокат Владимир Воронин, и опубликовал фотографию полученного Ждановым уведомления. Из документа следует, что дело возбуждено управлением судебных приставов по Москве по ч.2 ст. 315 УК РФ. Максимальная санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

«В связи с выше изложенным Вам необходимо явиться в отдел организации дознания УФССП по Москве по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д.5, г. Москва, кабинет № 214 для проведения следственных действий с Вашим участием», – говорится в документе (орфография и пунктуация сохранены, – ред.).

Воронин пояснил, что поводом для возбуждения дела стало неисполнение решения суда об удалении из Сети скандального фильма-расследования о бизнесе премьер-министра Дмитрия Медведева. «Якобы в качестве руководителя ФБК, он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон», – уточнил адвокатн.

Решение об обязании «Фонда борьбы с коррупцией» и Алексея Навального удалить порочащую информацию было принято Люблинским судом Москвы в мае этого года по иску бизнесмена Алишер Усманов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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