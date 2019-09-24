Стали известны мотивы подростка, готовившего бойню в школе. «Был никому не нужен»

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что 16-летний подросток готовил массовую бойню в одной из школ Кирова из-за конфликта с другими учащимися. По словам омбудсмена, о планах несовершеннолетнего стало известно благодаря мониторингу соцсетей. «Все ограничивалось только намерением, до каких-то конкретных действий дело не дошло», – приводит слова чиновника «Российская газета».

Шабардин отметил, что мальчиком «сразу занялись органы профилактики, психологи». При этом его не задерживали, подросток продолжил учебу. Омбудсмен в комментарии ТАСС уточнил, что в отношении тинейджера возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что подросток проживал в Казани с матерью, а недавно переехал в Киров к отцу, сотруднику МЧС. Мальчик жил с ним и мачехой. Его сверстники рассказали, что подросток вел себя скрытно и практически ни с кем не общался. Он говорил, что никому не нужен, и ясно намекал одноклассникам, что собирается устроить бойню в школе.

Ранее сегодня замначальника антиэкстремистского управления МВД РФ Владимир Макаров объявил о предотвращении массового убийства в одной из кировских школ, которое готовил ученик. По его словам, несовершеннолетний интересовался темой Колумбайна и во время нападения собирался применить холодное оружие и самодельную бомбу. Других подробностей он не раскрыл.

Киров, служба информации РИА «Новый День»

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