ЧП во Владимире: ученик принес в школу топор и угрожал одноклассникам

В одной из школ Владимира задержали восьмиклассника, принесшего с собой топор, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев. По словам омбудсмена, подросток шел в учебное заведение «с агрессивными целями» и даже успел достать опасный предмет из рюкзака, но его обезоружил директор.

Руководитель школы остановил ученика и забрал у него топор, обошлось без пострадавших, рассказал Прохорычев в комментарии РИА «Новости». По данному инциденту полиция проводит проверку. В четверг, 3 октября, в городском управлении образования состоится совещание с участием педагогов, представителей органов власти и полиции, чтобы разобраться в причинах поведения подростка, добавил омбудсмен.

Чиновник также отметил, что мальчик состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете. «У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы», – сообщил он.

Сейчас, по его словам, «нужно понять, что произошло». «Если это психика, проблемы со здоровьем – клинический случай, это один вопрос. Если это вопрос взаимоотношений подростка с детьми, какое-то непонимание, из-за которого школьник так поступил, это другой вопрос», – приводит мнение Прохорычева местное издание «Томикс».

Ранее ряд владимирских СМИ сообщили, что подростка с топором задержали накануне на входе в школу. Восьмиклассник перепрыгнул через турникет и пытался преодолеть пост охраны, однако, как отмечалось, охранники задержали подростка и вызвали полицию.

Позже ГТРК «Владимир» сообщила, что ученику удалось пройти охрану, он поднялся на второй этаж, достал кухонный топорик из-под куртки и стал угрожать одноклассникам. В этот момент мимо проходил директор. Он отобрал опасный предмет у подростка и отвел его в свой кабинет. Пока в школе дожидались приезда полиции, восьмикласснику удалось сбежать. Впоследствии его задержали полицейские и опросили.

По данным источника издания «Томикс» в школе, подросток перед тем, как принести топор, поругался с другим школьником. Он принес оружие на второй этаж школы и один раз замахнулся тупой стороной топора на своего обидчика, рассказал собеседник издания.

Полиция ситуацию не комментирует.

В конце сентября замначальника антиэкстремистского управления МВД РФ Владимир Макаров объявил о предотвращении массового убийства в одной из школ Кирова, которое готовил ученик. По его словам, несовершеннолетний интересовался темой Колумбайна и во время нападения собирался применить холодное оружие и самодельную бомбу. Других подробностей он не раскрыл.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин в свою очередь заявил, что 16-летний подросток готовил массовую бойню из-за конфликта с другими учащимися. По словам омбудсмена, о планах несовершеннолетнего стало известно благодаря мониторингу соцсетей. Чиновник добавил, что «все ограничивалось только намерением, до каких-то конкретных действий дело не дошло» (цитата по «Российской газете»).

Владимир, служба информации РИА «Новый День»

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